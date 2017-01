Um dos requisitos para ingresso na nova turma é estar matriculado na escola. Com isso, o contraturno será ocupados com as atividades ofertadas pelo projeto.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Mais uma edição do projeto Bombeiro Mirim, gerenciado pelo Corpo de Bombeiros, será realizada em Sena Madureira. Na próxima segunda-feira, 16, serão abertas as inscrições para quem deseja participar da iniciativa. Os interessados precisam ter entre 12 e 14 anos, sexo masculino ou feminino e devem procurar a sede do Corpo de Bombeiros, localizada na Rua Piauí, Bairro Cidade Nova, para realizar a inscrição que é totalmente gratuita.

Em 2016 foram formados 50 alunos que participaram do projeto. “Essa ação é de cunho social que visa tirar os jovens da ociosidade, promovendo atividades esportivas e de lazer, mas também oferecendo uma série de conhecimentos a eles. Estamos anunciando a abertura de uma nova turma e as inscrições começam na próxima segunda-feira”, confirmou o Tenente Ribeiro, do CBM de Sena.

No decorrer das aulas do Bombeiro Mirim, os alunos aprendem noções de primeiros socorros, natação, salvamento em altura, respeito, companheirismo, conduta, ordem, educação de trânsito, dentre outros, tudo em ações e linguagem específicas para a juventude.

Um dos requisitos para ingresso na nova turma é estar matriculado na escola. Com isso, o contraturno será ocupados com as atividades ofertadas pelo projeto.

Deixe seu comentário

comentários