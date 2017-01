Publicado em 10/01/2017 - 18:53

Edinaldo Gomes

Senaonline.net

Diante do aumento no número de ocorrências relacionadas a crimes contra a vida e da sensação de insegurança que predomina no município, a promotora de justiça de Sena Madureira, Patrícia Paula dos Santos que atualmente responde pelas varas Cível e Criminal convocou na tarde de ontem uma reunião com representantes de vários segmentos para tratar, especificamente, sobre o quesito Segurança Pública. Participaram do encontro o prefeito municipal, presidente da câmara, comandante da PM, diretor do presídio, serviço de inteligência da Polícia Militar, dentre outros.

A promotora detalhou, em entrevista nesta manhã, algumas medidas que serão adotadas de imediato. “Vamos começar a intensificar a fiscalização dos reeducandos que estão no regime aberto e semiaberto. Haverá uma fiscalização mais rígida. Além disso, a PM irá intensificar o patrulhamento nos Bairros, verificando pontos estratégicos no sentido de combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo. O fato é que o combate ao crime será endurecido”, comentou.

Na reunião, Patrícia Paula pediu o empenho de todos no sentido de trazer de volta a sensação de segurança para a população senamadureirense. “Precisamos de uma união de esforços para combater a criminalidade e a população também precisa nos ajudar referente às denúncias. Não podemos ficar de braços cruzados diante de tudo o que está acontecendo”, frisou.

No presídio Evaristo de Moraes que atualmente comporta mais de 350 detentos e se encontra superlotado, a segurança foi reforçada. A medida tem caráter preventivo diante dos massacres que ocorreram no Amazonas e em Roraima, motivados pela guerra entre facções criminosas. “Estamos procurando mecanismos para que isso não venha a acontecer em Sena”, informou.

A promotora pediu ao prefeito que possa rever a questão dos terrenos baldios existentes na cidade. “Muitos terrenos estão tomados pelo matagal e isso facilita a ação do criminoso no sentido de esconder armas e drogas. A Prefeitura precisa notificar os proprietários desses terrenos para que façam a limpeza”, ressaltou a promotora.

Indagada por nossa reportagem sobre o dito popular dando conta de que “A polícia prende a justiça solta”, Patrícia Paula disse o seguinte: “O que precisa ter é mais investimento no setor de inteligência. Precisamos que haja, de fato, uma investigação. O inquérito precisa de provas para que o juiz decida com segurança. Não é que está havendo soltura. O problema é que a criminalidade está aumentando”, considerou.

MP ENTRA COM AÇÃO PEDINDO RETORNO DE PERITOS CRIMINAIS

Outro assunto tratado na entrevista com a promotora diz respeito a ausência de peritos criminais em Sena Madureira. O município contava com dois peritos, mas eles foram remanejados para Rio Branco há mais de dois anos e a terceira maior cidade do Acre ficou descoberta. “O MP entrou com uma Ação contra o Governo do Estado e estamos aguardando decisão do poder judiciário para que os peritos retornem à Sena Madureira”, confirmou.

