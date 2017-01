Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

Os participantes da quadrilha Farofa de Capeta estão de volta, esta semana iniciaram os primeiros ensaios que acontece todos os dias a partir das 19:00 horas na pracinha do Bosque.

A Quadrilha Farofa de Capeta foi campeã do mais recente festival realizado no município, agora os coordenadores já estão incentivando seus participantes para os ensaios, e se preparam para vencer o próximo festival que deve acontecer no período junino deste ano. De acordo com o Coordenador Denízo, além das participações em eventos culturais no município, eles também se apresentam em outras cidades.

