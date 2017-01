Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

As reclamações dos funcionários municipais são constantes a este site. Antônia é professora há mais de 13 anos, ela nos procurou para dizer que está com sua luz cortada por falta de pagamento junto a Eletrobrás e seu fornecedor não está mais querendo lhe vender os mantimentos necessários para a alimentação de sua família. São muitos relatos diários desta natureza.

O professor Carlos, disse à nossa reportagem que no meio da confusão política só quem sofre são as pessoas mais carentes. Ele afirma que ouviu uma entrevista na rádio da cidade do ex-prefeito Mano Rufino dizendo que deixou o dinheiro para pagar o mês de dezembro, o atual prefeito diz que não. Enquanto isso vamos passando necessidades e pensando, quando vamos receber pagamento e pagar nossas dívidas, finalizou dizendo que até os secretários que o prefeito Mazinho disse que não iriam receber por três meses já estão recebendo e nós funcionários nada, desabafou.

Nossa reportagem tinha publicado uma matéria no início do mês afirmando com aval do secretário de finanças da prefeitura Éder, dizendo que a prefeitura iria pagar o salário do mês de dezembro dia 20 de Janeiro, o que não aconteceu.

O servidor Marcos, decepcionado argumentou, “até nisso os funcionários levam azar”, sexta-feira foi feriado e segunda será também, o certo é que algo tem que ser feito, alguém tem que falar a verdade para os servidores, sem usar a desculpas e esse jogo de empurra, empurra.

Nossa reportagem garantiu aos funcionários que nos procuraram manter sigilo dos sobrenomes dos mesmos.

Fica o espaço aberto para a atual gestão explicar aos servidores o que está realmente acontecendo (68) 9 9967-8096 .

