Os moradores de Sena Madureira estão revoltados com o procedimento de matrículas na Creche Municipal Criança Feliz, localizada no Bairro do Bosque. Na manhã de hoje começaram as matrículas novas, porém, muitos pais precisam chegar de madrugada no estabelecimento para conseguir a vaga do filho.

Residente no Bairro Jardim Primavera, a moradora Fiama Cardoso expressou seu descontentamento. “Hoje cheguei cedo ao local, só que já tinham distribuído vinte fichas e outras vinte para a parte da tarde. A responsável me disse que iriam entregar mais dez fichas amanhã, porém, eu teria que chegar de madrugada. Eu moro no bairro Jardim Primavera, é tudo escuro lá pra trás. Nessa onda de violência em nosso município não dá pra sair de casa nesse horário. É uma situação absurda. Outra coisa: Moro sozinha com meus dois filhos. Como é que vou deixar eles sozinhos de madrugada? Não sabemos a quem recorrer”, comentou revoltada.

O morador do Bairro Vila Militar, Claúdio Henrique, usou as redes sociais para reclamar sobre o problema. “Engraçado criticarem gestões anteriores, quando não se organizam e vários pais tem que chegar de madrugada para matricular seus filhos na creche criança feliz. Você já imaginou ter que chegar de madrugada, com essa onda de assaltos acontecendo na cidade? Não é possível que o atual gestor seja conivente com uma situação dessa, minha esposa foi tentar matricular nosso filho e não conseguiu, quanto a isso tudo bem. Mas, tinha duas pessoas mulheres de apoiadores da campanha do atual gestor que chegaram depois de todos e principalmente depois da minha esposa, se os filhos dessas duas mulheres estiverem matriculados será de forma irregular, pois as duas chegaram depois das fichas serem entregues. Eu vou procurar saber se os filhos delas estão e se tiverem irei procurar meus direitos, de hoje pra amanhã vou madrugar, mesmo com essa onda de violência, vou chegar uma da manhã, e vou registrar tudo o que acontecer para servir de prova”, postou.

Uma das responsáveis pelas matrículas, a professora Josandra Henrique, concedeu entrevista à Rádio FM nesta terça-feira e admitiu a falta de vagas. “São poucas vagas porque os alunos que já estavam aqui foram automaticamente matriculados. Contudo, não precisa desespero, pois a outra creche irá funcionar e novas vagas serão abertas. Aqui na Creche Criança Feliz realmente não temos muitas vagas”, frisou.

A outra creche existente no município é a Frei Paolino, localizada no Bairro da Pista. Por lá, ainda não há data definida para matrículas.

