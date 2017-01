Publicado em 19/01/2017 - 08:07

Mesmo diante das constantes chuvas que atingem a região de Sena Madureira, o nível das águas do rio Iaco se encontra na presente data bem abaixo da cota de alerta. De acordo com a Defesa Civil Municipal, nesta quinta-feira, 19, o índice amanheceu em 9,43 metros em sua calha mais profunda, 4,57 metros abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Nas últimas 24 horas, houve aumento na ordem de 2 centímetros no nível do rio. “Graças a Deus, o ano 2017 começa de forma tranquila no que tange à questão da enchente. A bem da verdade, os moradores só começam a sair de suas casas quando o nível chega a 15,20 metros, cota de transbordamento. Por enquanto, ainda está bem inferior a cota de alerta. Sabemos, porém, que a natureza é imprevisível, por isso, estamos de prontidão para qualquer eventualidade”, comentou Carlos Dávila, responsável pelo monitoramento das águas.

No ano passado, também não houve cheia de grandes proporções no vale do Iaco, diferente de 2015 quando inúmeros moradores ficaram desabrigados.

Historicamente, uma das maiores enchentes registrada em Sena ocorreu no ano de 1997, ou seja, há 20 anos. Naquela época, a cidade ficou submersa às águas e centenas de famílias tiveram que deixar suas casas.

