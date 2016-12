Sena Madureira vive um clima de insegurança com disparos de armas de fogo ocorrendo copiosamente em vários Bairros. Isso é o reflexo da guerra entre facções criminosas rivais.

Policiais civis e militares de Sena Madureira apreenderam na passagem de ontem para hoje pelo menos cinco armas de fogo que poderiam ser usadas para a prática de assaltos ou de crimes contra a crime. As apreensões se deram nos Bairros Eugênio Areal – a conhecida invasão da Xiburema e Bom Sucesso. Aliás, o Bairro Eugênio Areal tem liderado o número de ocorrências envolvendo armas de fogo ultimamente.

De acordo com a PM, foram tirados de circulação escopetas, uma espingarda e um revólver calibre 32. Uma dessas armas foi encontrada no Bairro Bom Sucesso e as demais na Invasão da Xiburema. Cinco pessoas foram presas, incluindo uma mulher. Após passar pela delegacia, acabaram sendo encaminhados para o presídio Evaristo de Moraes.

Ainda no Bairro Eugênio Areal, um provável acerto de contas deixou um rapaz ferido á bala, mas sem gravidade. O autor do disparo foi preso e se encontra à disposição da justiça local.

Em que pese o relevante trabalho da PM e da Polícia Civil, Sena Madureira vive um clima de insegurança com disparos de armas de fogo ocorrendo copiosamente em vários Bairros. Isso é o reflexo da guerra entre facções criminosas rivais.

