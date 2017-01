Publicado em 17/01/2017 - 09:39

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Adotando como ponto de partida uma denúncia anônima feita ao 190, a Polícia Militar de Sena Madureira apreendeu por volta das 20 horas desta segunda-feira (16), uma espingarda calibre 12 com dois cartuchos. O flagrante aconteceu na estrada Xiburema, Bairro Eugênio Areal – a conhecida invasão da Xiburema. A PM recebeu a informação de que um infrator estaria efetuando disparos de arma de fogo no referido Bairro. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o acusado que ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso portando a espingarda.

No boletim de ocorrência da PM consta que não houve feridos nesse episódio. Além da arma de fogo, os agentes encontraram, ainda, em poder do morador a capa de um colete funcional dos Direitos Humanos. Todo o material foi entregue na delegacia juntamente com o preso. “Iremos realizar nesta manhã todo o procedimento, indiciando o acusado por porte ilegal de arma. Após o trabalho aqui na delegacia, ele será transferido para o presídio”, informou o delegado Samuel Mendes.

NO BOSQUE, MELIANTE ABORDA MENOR E ROUBA APARELHO CELULAR

Outra ocorrência registrada na noite de ontem diz respeito ao roubo de um aparelho celular na Rua Quintino Bocaiúva, Bairro do Bosque. Um garoto de 12 anos foi abordado por um homem até agora não identificado e teve o aparelho subtraído.

Aos policiais, o menor informou que foi enforcado pelo meliante. O caso está registrado na Delegacia e encontra-se em fase de investigação.

