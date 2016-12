Os dois infratores foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública, onde as medidas cabíveis serão tomadas. As armas, no entanto, não foram localizadas.

Da Redação

SenaOnline.net

Armados de escopeta, ao menos três infratores tentaram praticar na tarde desta segunda-feira (26) um assalto á Mercearia Alencar, localizada no Bairro do Bosque, em Sena Madureira. Para azar do bando, vários clientes se encontravam dentro do comércio no momento da ação e evitaram que o assalto fosse consumado.

Logo em seguida uma equipe da Polícia Militar foi acionada e saiu em perseguição aos criminosos. Dois deles foram alcançados às margens do rio Iaco e presos pela PM. “Não é a primeira vez que os assaltantes alvejam o meu comércio. O clima é de insegurança, pois a gente não pode nem trabalhar direito. Ainda bem que dessa vez eles foram pegos”, comentou o proprietário do estabelecimento.

