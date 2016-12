Publicado em 30/12/2016 - 11:10

Edinaldo Gomes,

Do Senaonline.net

Duas funcionárias de um Hotel aqui em Sena Madureira procuraram a Unidade de Segurança Pública na manhã desta sexta-feira (30), para denunciar um morador que estaria aplicando golpes em pessoas no município. Ao se hospedar no Hotel, ele se apresentou como engenheiro da operadora VIVO e pediu os celulares das funcionárias para colocar a internet 4G. Além disso, garantiu a elas que conseguia habilitar os celulares para ligar gratuitamente por dois meses para qualquer tipo de operadora. Acreditando na conversa, as mulheres entregaram os aparelhos para o falsário que desapareceu e não pagou sequer as duas diárias do hotel.

Temendo perder os aparelhos, as vítimas saíram à sua procura e com muita insistência conseguiram encontrá-lo na entrada do Bairro Ana Vieira, reavendo os dois aparelhos. Porém, o tempo em que ficou hospedado no estabelecimento ele se esquivou em pagar.

Em outro estabelecimento, numa churrascaria, o infrator conseguiu com a mesma conversa angariar outro aparelho celular. Nesse caso, a vítima não conseguiu recuperar o aparelho. “Trata-se de um senhor de idade que se identificou para as vítimas como Valdemir. É importante que os moradores fiquem atentos e não caiam nesse golpe”, adiantou um policial civil da Delegacia de Sena.

Com as características repassadas pelas vítimas, a Polícia está trabalhando no intuito de localizar e prender o estelionatário.

