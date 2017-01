No ano passado, não houve cheia de grandes proporções em Sena Madureira.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu nesta manhã de segunda-feira (23), a marca de 9,77 metros, sendo verificado um aumento de 5 centímetros na passagem de ontem para hoje. A atual situação é tranquila no município já que o índice se encontra bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

De acordo com Carlos Dávila, responsável pelo monitoramento, há uma constante oscilação no nível do rio, porém, nada que possa assustar quem mora em regiões alagadiças da cidade. “Neste final de semana, o nível chegou a marcar 10 metros, depois desceu para 9,72 metros e nesta segunda amanheceu em 9,77. Graças a Deus, até a gora a situação é de normalidade em Sena Madureira”, informou.

No ano passado, não houve cheia de grandes proporções em Sena Madureira.

