Publicado em 30/01/2017 - 16:55

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

Depois de incendiar a Base Comunitária da Polícia Militar, localizada no Bairro Niterói, Segundo Distrito de Sena, os infratores tentaram atear fogo na noite de domingo na Casa da leitura que fica situada no mesmo Bairro. Por volta das 23: 43 horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas.

De acordo com o Sargento C. Queiroz, do CBM de Sena, eles utilizaram óleo diesel na ação criminosa. “Jogaram óleo diesel no forro, parte de trás da casa da leitura e a sorte é que, após acender o fogo, não houve propagação das chamas. Mesmo assim, estivemos no local e conseguimos controlar a situação por completa”, comentou.

A equipe dos Bombeiros se deparou com uma situação preocupante no Segundo Distrito. No momento em que atuavam na contenção do fogo, dois disparos de arma de fogo foram efetuados no local. “Foi uma tentativa de intimidação. Quer dizer: Não queriam que a gente cumprisse a missão de evitar o incêndio. Acionamos a Polícia Militar, mas no momento a guarnição estava atendendo outra ocorrência no Bairro Eugênio Areal. Não é a primeira vez que isso acontece”, comentou C. Queiroz.

Os autores da ação criminosa ainda não foram identificados.

No Bairro Segundo Distrito, os moradores vivem um clima de insegurança diante dos últimos acontecimentos.

Deixe seu comentário

comentários