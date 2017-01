Publicado em 05/01/2017 - 20:57

O Município de Sena Madureira irá ganhar em caráter definitivo mais uma estação de Rádio Aldeia FM 105,9, desta vez com programação local. A previsão é que esteja funcionando a partir do dia 10 de janeiro. A Rádio vinha sendo testada em caráter experimental, agora será de forma definitiva.

Os locutores do Sistema Público de Comunicação estão crendo que a equipe do governo trará equipamentos novos e microfones adequados para uma boa locução, Já que a Rádio AM está funcionando com apenas 30% da sua potencia em decorrência do transmissor ser do tempo da Arca de Noé e não existem mais peças de reposição.

Ronaldo Duarte

