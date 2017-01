Se for multiplicar por 10, alcançaria a media de 500 casos, isso é incluído as pessoas que portam o vírus e ainda não realizaram exames para detectar a doença.

Ronaldo Duarte

do SenaOnline.net

O Município de Sena Madureira com aproximadamente 40 mil habitantes registra hoje 50 casos confirmados de pessoas portadoras do HIV. Os dados foram repassados para o site SenaOnline.net pela Secretária de Saúde, se for multiplicar por 10, alcançaria a media de 500 casos, isso é incluído as pessoas que portam o vírus e ainda não realizaram exames para detectar a doença.

Já o município de Manoel Urbano registra atualmente 30 casos, que multiplicado chegaria a 300 casos de pessoas infectadas naquela cidade. No geral entre os dois municípios, 800 casos confirmados e todos os pacientes recebem acompanhamento médico. A Aids, ainda não tem cura, o melhor remédio ainda é a prevenção, através do uso de camisinhas durante a relação sexual.

