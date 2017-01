Jornal A Tribuna



O presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, anunciou na manhã desta segunda feira(30), em evento com empresários, pecuaristas, agricultores e a equipe da prefeitura em Sena Madureira, que a instituição vai disponibilizar R$ 25 milhões em linhas de créditos para os projetos em 2017.

Com esse montante, Sena fica atrás apenas de da capital Rio Branco, em valores de investimentos liberados pelo banco.

Acompanhado pelo superintendente regional André Vargas e pelo gerente local Italo Augusto, Marivaldo foi recebido pelo prefeito Mazinho Serafim e uma caravana de investidores da região do Purus, que tem no banco, o maior parceiro financeiro para a economia local.

No ano passado o Banco da Amazônia liberou R$ 11 milhões só no Programa de Agricultura Familiar e mais R$ 5 milhões em outros setores.

“Esse ano o banco aumentou o valor da cota para Sena Madureira porque os números são favoráveis. A região tem sido uma das que mais apresentou projetos que acabaram por receber o apoio financeiro”,observou Marivaldo.

Projeto mira o cajú como novo potencial econômico

Para mostrar que a tendência da região é continuar investindo contando com as linhas de créditos do banco, o prefeito Mazinho Serafim apresentou um projeto resultado de uma pesquisa realizada pela equipe de planejamento do município. A proposta é investir na plantação de cajú, um projeto audacioso que tem um retirno certo lá na frente, é o que garante Mazinho Serafim, o principal entusiasta da iniciativa.

” Esse projeto é só uma das saídas para Sena. Temos potencial, só precisamos de investidores. Se a gente ficar só criando gado, macaxeira, enfim, não vamos crescer mais. e já temos um produtor que vai apostar nessa iniciativa”, disse Mazinho.

O produtor que vai encarar o projeto é Paulo Roberto Mandroti, que destinou 30 hectares para a primeira etapa do plantio. O investimento inicial é de R$ 150 mil, com uma previsão de retorno em um período de 36 meses.

” O projeto é viável. Temos solo e condições ideais para investir na plantação do cajú. O mercado também está favorável e certamente vamos abrir caminho para outros investidores”,aposta Mandroti.

Deixe seu comentário

comentários