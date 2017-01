Publicado em 24/01/2017 - 20:33

Redação

Uma moradora do Bairro Cidade Nova, em Sena Madureira, entrou em contato hoje de manhã com a redação do site senaonline.net reclamando sobre a falta de insulina na unidade básica de saúde Lauro Fontes. Ela disse que procurou o posto juntamente com seu pai, mas acabaram dando a viagem perdida.

“meu pai faz tratamento de diabetes e hoje de manhã, ao procurarmos a unidade de saúde, não havia insulina. Pedimos ao setor competente que tome providência sobre isso, pois ele faz tratamento diariamente e não pode ficar sem utilizar insulina”, comentou.

Divulgação da atual gestão aponta que uma nova remessa de medicamentos foi adquirida na tarde de hoje. A esperança da comunidade é que na lista dos produtos esteja incluída a insulina para suprir a necessidade tanto no posto Lauro Fontes como também em outros locais.

