O músico senamadureirense Nilcimar Vieira, conhecido popularmente como ‘Rikelmy dos Teclados’, vítima de um grave acidente de trânsito, saiu da Unidade de Tratamento Intenso (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco. Com sérios ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo, ele ficou em coma por alguns dias, foi submetido a uma cirurgia na cabeça e seu quadro clínico evoluiu pra melhor. Mesmo assim, Rikelmy dos Teclados continua internado na capital.

O músico sofreu o acidente no último domingo (8) quando trafegava em uma motocicleta Biz pela Avenida Brasil. Ele iria participar de um som ao vivo, mas antes estava se deslocando ao Bairro Ana Vieira para buscar sua namorada. Durante o trajeto, a motocicleta colidiu com um carro e Rikelmy dos Teclados foi arremessado ao solo. Socorrido, o mesmo deu entrada no PS de Sena e após os procedimentos iniciais foi transferido para Rio Branco.

Ainda não há previsão de quando o cantor receberá alta médica.

