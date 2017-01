A presidente do Sinteac no estado, Rosana Nascimento, estará presente no seminário bem como outros palestrantes da capital acreana.

Da Redação

SenaOnline.net

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) irá promover na tarde desta quinta-feira, 26, um seminário em Sena Madureira tratando sobre a reforma da previdência. Marcado para começar às 15 horas, o evento irá acontecer no prédio do Cedup, antigo C.S.U.

De acordo com a professora Vânia Ribeiro Líbio, presidente do Sinteac, em Sena, o seminário terá como tema “A reforma da previdência e o fim da aposentadoria para o trabalhador. “Esse é um assunto que tem nos preocupado muito, pois estão querendo fazer mudanças que certamente prejudicarão a classe dos trabalhadores. Nesse sentido, queremos convidar todos os trabalhadores em educação e das demais áreas para estarem participando desse seminário. Vários esclarecimentos serão repassados. Temos que nos unir cada vez mais”, comentou.

A presidente do Sinteac no estado, Rosana Nascimento, estará presente no seminário bem como outros palestrantes da capital acreana.

Deixe seu comentário

comentários