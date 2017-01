Assessoria SINTEAC



Aconteceu na tarde desta terça-feira (24), por volta das 15h00 no prédio da Prefeitura Municipal de Sena Madureira uma reunião com a presença do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, vereadores e com a presença do prefeito Mazinho Serafim, para juntos buscarem soluções em relação ao pagamento dos servidores do quadro efetivo referente ao mês de dezembro.

O Secretário de Finanças Éder Frank, usou a palavra e afirmou ao sindicato e vereadores que não dispõem de dinheiro em caixa para fazer o pagamento do mês anterior. Porém se comprometeu com a comissão em no máximo dois dias repassar para o sindicato e vereadores todos os documentos necessários que comprovam as informações repassadas por ele da falta de recursos.

Diante dos fatos, o sindicato convocou a categoria por volta das 18h00 no prédio da Câmara Municipal e com a presença dos vereadores repassou aos servidores o que ficou acordado durante a reunião, porém os servidores não ficaram muito satisfeitos com a resposta do poder executivo, mas sem opção aceitaram aguardar até a próxima reunião e ver como vai ficar.

Em relação ao pagamento do mês de janeiro, o prefeito afirmou que não haverá atraso referente a sua gestão e se comprometeu em pagar até o dia 03 de fevereiro.

Ficou acertado ainda, que dia 30 a mesma comissão irá se reunir novamente com o Prefeito e o Secretário de Finanças para decidir de que forma a prefeitura irá pagar o mês de dezembro.

Deixe seu comentário

comentários