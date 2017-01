Do dinheiro que arrecada ao longo do dia, Amanda Amaral guarda a maior parte em uma poupança e o restante compra material para fazer o produto e manter a venda funcionando.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Enquanto muitas pessoas gastam o tempo todo reclamando da vida, a jovem Amanda Amaral de Carvalho, 16 anos de idade, moradora no Bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, vai à luta todos os dias. Com um isopor no ombro, Amanda vende trufas de chocolate e chega a faturar até 150 reais por dia.

Com o ensino médio concluído, ela sonha em ingressar na faculdade para cursar enfermagem. “O meu sonho é fazer a faculdade de enfermagem porque é uma área que me identifico muito. Minha família, porém, não tem recursos para pagar o curso, então, eu vendo as trufas diariamente e estou guardando o dinheiro para investir nos meus estudos. Se Deus quiser, vou conseguir realizar esse sonho”, comentou.

Amanda conta que aprendeu fazer as trufas de chocolate com a própria mãe, Daiane Amaral. “Minha mãe me incentiva muito. Aprendi com ela e agora eu mesma faço as trufas e vendo nos Bairros do município. Muita gente pergunta se eu não tenho vergonha de andar com isopor, enfim. Acredito que vergonha faz é mexer no alheio e eu estou trabalhando dignamente em busca de um objetivo de vida”, frisou.

O radialista Sorriso Show, da Dimensão FM, parabenizou a atitude da jovem. “Essa menina é um grande exemplo de vida. Impressiona porque ela é desinibida, muito inteligente e esforçada. Que Deus a abençoe nessa caminhada e a que mesma possa concretizar seu sonho de cursar enfermagem”, destacou.

Do dinheiro que arrecada ao longo do dia, Amanda Amaral guarda a maior parte em uma poupança e o restante compra material para fazer o produto e manter a venda funcionando.

