Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

O presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, atingiu neste começo de janeiro sua maior população carcerária da história. Atualmente as celas da unidade comportam358 detentos, excedendo de maneira considerável sua capacidade.

De acordo com a direção do presídio, o local foi projetado para comportar somente 145 reeducandos. Os números atuais, no entanto, mostram que há mais do que o dobro de sua capacidade. Além das camas, muitos dos presos colocam colchões no chão, sendo esta uma maneira de tentar driblar a dificuldade relacionada à falta de espaço.

Esse número de detentos trancafiados no presídio poderia ser bem maior. Decorre que muitos deles, em torno de 60, progrediram de regime e estão fora das celas utilizando tornozeleiras eletrônicas.

Além dos presos oriundos de Sena Madureira, a penitenciária comporta também infratores de outras cidades, principalmente de Manoel Urbano e Santa Rosa que fazem parte da regional Purus.

Deixe seu comentário

comentários