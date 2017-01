Publicado em 08/01/2017 - 16:42

Na passagem de ontem para hoje um acidente automobilístico foi registrado na BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. Um veículo modelo Corola capotou na altura do igarapé Sem nome e foi parar dentro de uma ribanceira.

Segundo informações, o carro estava sendo dirigido por um oficial do Exército Brasileiro que viajava na companhia da esposa e do filho. O veículo ficou praticamente destruído, porém, todos os seus ocupantes conseguiram sobreviver e não sofreram nenhum tipo de fratura.

Um Guincho foi utilizado para remover o carro da margem da rodovia.

REDAÇÃO SENAONLINE.NET

