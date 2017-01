Publicado em 17/01/2017 - 11:18

Edinaldo Gomes,

Senaonline.net

O músico senamadureirense Fernando Gadelha, o ‘Fera’, procurou a imprensa na manhã desta terça-feira, 17, para noticiar mais um caso de furto ocorrido em sua chácara, localizada no km 2 da BR-364, sentido Sena a Rio Branco. Provavelmente durante a madrugada, os larápios invadiram a propriedade e subtraíram vários objetos da casa. Além disso, surrupiaram também em torno de 20 pés de côco que tinham sido plantados no passado pelo cantor e sua esposa.

Segundo relatos, essa não é a primeira vez que os gatunos alvejam a chácara do músico. “A situação está difícil no nosso País. Já entraram várias vezes na minha chácara e nada foi feito até agora. É preciso mudar essas leis do Brasil”, comentou revoltado.

Ele disse que nem chegou procurar a Unidade de Segurança Pública, pois nas outras vezes não obteve sucesso no que tange à captura dos ladrões. “Tentei registrar uma queixa, mas não adianta. Nada é resolvido, infelizmente”, ressaltou.

Em uma ocorrência anterior, os ladrões haviam arrebentado as portas da casa e furtado, inclusive, as portas e janelas. “Dessa vez anterior, levaram também um refletor. É uma situação absurda”, finalizou.

