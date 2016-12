Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

Prestes a encerrar seu mandato de vice-prefeito de Sena Madureira, o professor Hermano Filho (PCdoB) concedeu entrevista à Rádio Dimensão FM (Jornal Dimensão) nesta quarta-feira,28, onde fez uma espécie de avaliação desses últimos quatro anos. Na conversa, Hermano Filho também fez algumas revelações, manifestando, por exemplo, a vontade de ser um pregador da palavra de Deus tão logo deixe de exercer sua função política.

Com larga experiência na política do vale do Iaco, ele foi eleito vereador durante três mandatos consecutivos, sendo que em 2004 sagrou-se o campeão de votos. Nas eleições deste ano disputou uma vaga na câmara municipal, mas não obteve a vitória. H.C se notabilizou, ainda, na área do esporte promovendo dezenas de campeonatos, dentre os quais a Copa da Floresta, tido como o seu mais eficiente projeto esportivo.

Indagado sobre o resultado das eleições deste ano, Hermano Filho disse que não saiu com nenhum ressentimento. “Estou extremamente feliz e satisfeito. Eu já tinha definido lá atrás que não seria mais candidato a nada. Porém, havia uma pendência por conta de um projeto esportivo de nossa autoria chamado Copa da Floresta, realizado há 17 anos. Recebi um convite dos atletas que me disseram que queriam a Copa por mais quatro anos. Infelizmente não deu. Perder uma eleição não é nenhum demérito, faz parte do jogo”, comentou.

Aliás, sobre o fim da Copa da Floresta, o vice-prefeito disse o seguinte: “O projeto Copa da Floresta é de nossa autoria. Estava fundamentado nos mandatos que eu pudesse ter nessa cidade. Eu sempre disse que enquanto tivesse mandato, teria a responsabilidade de fazer. Não tendo mais mandato, não tenho mais a responsabilidade de executá-lo. Porém, se alguém tiver interesse em fazer e quiser conversar comigo sobre a possibilidade de darmos continuidade ao projeto, ficarei extremamente honrado”, frisou.

Após concluir o mandato de vice-prefeito, Hermano disse que pretende reorganizar sua vida pessoal, principalmente do ponto espiritual, intencionando pregar a palavra de Deus. “Estou fazendo um estudo bíblico, pois tenho muita vontade de pregar a palavra de Deus. Há muitos anos eu vinha com essa ideia e me parece que agora chegou o momento de fazer esse trabalho voltado mais para o conforto espiritual e para levar a mensagem do reino de Deus para as pessoas”, complementou.

Na condição de vice-prefeito, Hermano Filho procurou atuar em consonância com o prefeito Mano Rufino.

Deixe seu comentário

comentários