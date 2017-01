A recomendação é que os ribeirinhos não trafeguem com o barco carregado demais, acima do peso. A preservação da vida é fundamental”, considerou.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

O nível das águas do rio Iaco atingiu na manhã desta terça-feira, 17, 9,26 metros e ainda se encontra bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros. Mesmo assim, a Defesa Civil Municipal, responsável por seu monitoramento, emitiu mais uma vez um alerta aos ribeirinhos no que tange à questão de naufrágios de embarcações.

Embora o nível não tenha chegado na cota de alerta, é grande o volume de águas, sem falar nos balseiros que descem diariamente. “O nosso pedido é que os ribeirinhos redobrem os cuidados nessa época do ano e evitem viajar à noite, principalmente transportando crianças. Em anos anteriores, já foram registrados muitos casos de alagamentos, inclusive com pessoas morrendo afogadas, por isso, temos essa preocupação”, comentou Carlos Dávila, integrante da Defesa Civil.

O alerta vale não somente para os moradores do rio Iaco, mas também para quem viaja pelo Purus, Caeté e Macauã. “É preciso muito cuidado porque tem as correntezas, os troncos de árvores nos rios, enfim, vários empecilhos. A recomendação é que os ribeirinhos não trafeguem com o barco carregado demais, acima do peso. A preservação da vida é fundamental”, considerou.

Nessas duas primeiras semanas do ano, nenhum incidente foi registrado na região de Sena Madureira concernente a alagamentos. A cheia deste ano, por sua vez, tem tido, pelo menos por enquanto, menos força do que a verificada no ano passado.

