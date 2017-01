Da Redação

A moradora do Bairro Vila Militar Arthelyele Farias, vítima de um assalto à mão armada no último dia 3, utilizou sua página no facebook nesta quarta-feira, 18, para demonstrar total indignação com o que vem ocorrendo ultimamente em Sena Madureira. Além disso, ela relata na postagem o trauma que carrega até hoje juntamente com os filhos menores de idade.

“No dia 03 de Janeiro quando eu estava saindo da casa de uma amiga com meus filhos, fomos surpreendidos por dois Homens armados que anunciaram o assalto. Fiquei paralisada, nervosa com aquele negocio apontado pra mim e para meus filhos. Com medo de acontecer algo pior, dei meu celular! Hoje faz 15 dias que tudo isso aconteceu, também faz 15 dias que não durmo mais direito, faz 15 dias que vivo assustada com medo de tudo, durante esses 15 dias só sai de casa 1 vez e logo voltei por que não conseguia ficar na rua mais nenhum instante”, escreveu.

A internauta disse mais: “Na hora você só quer saber de sair vivo de tudo isso e entrega tudo que tem. Mas, quando tudo acaba, e você consegue parar pra pensar em tudo e dar um ódio, sabe! a gente rala tanto pra ter as coisas, e vem um desgraçado e em questão de segundos leva. Depois eu percebi que eles não levaram só o meu celular, levaram também a minha liberdade, a minha vontade de andar com meus filhos, mas o que deixaram foi muito pior, é doloroso sua filha te perguntar se aqueles homens não sabem que não se faz mal pra criancinhas e você ficar engasgada e não saber responder. Dói você ir dormir e acordar assustada procurando seu filho e quando olhar ele estar escondido nos cantos da casa dormindo com medo. Meu filho não consegue ouvir falar que nós vamos pra minha amiga que ele começa a chorar e dizer que tem medo”.

Arthelyele deixou um recado final para os amigos. “Se você é nosso amigo e vem aqui em casa principalmente de moto chegue buzinando desde a entrada, caso contrario você irá ver eu e meus filhos desesperados, por que acredite estamos assim! Obrigada”.

Nesse caso, especificamente, os assaltantes não foram capturados até o presente momento.

