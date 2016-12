Edinaldo Gomes

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira interromperam nesta quinta-feira (22), as buscas que estavam sendo feitas na tentativa de encontrar o caçador José Batista de Assis, 60 anos, conhecido como ‘Zé côco’, perdido na floresta desde a última sexta-feira (16). Os Bombeiros andaram mais de cinco horas mata à dentro, no entanto, não encontraram nenhum vestígio. “Designamos três Bombeiros para auxiliar nas buscas, mas nenhum sinal do caçador foi encontrado. Geralmente, nessa situação, a pessoa quebra galho de árvore, enfim, procura deixar alguma pista, mas nesse caso nada foi encontrado”, relatou o Sargento C. Queiróz.

No presente momento, as buscas estão sendo feitas por parentes e amigos de ‘Zé côco’ que alimentam a esperança de encontrá-lo com vida. “A nossa principal preocupação é porque tem chovido muito na região e isso dificulta as buscas e a sobrevivência dele na selva. Mas, vamos continuar com as buscas”, comentou o morador Juvanildo que, por telefone, entrou em contato com moradores de Sena ontem à noite.

Residente na aldeia indígena São Paolino, José Batista saiu pra caçar no centro do seringal Santa Maria, rio Purus – um local de difícil acesso, distante aproximadamente cinco horas de viagem para a margem do rio. Ele estava acompanhado de outro morador e era acostumado a caçar.

Entre a família predomina o sentimento de desespero, mas também a esperança de que o mesmo seja encontrado com vida.

