Acabou a agonia. O caçador José Batista de Assis, 60 anos de idade, residente na aldeia São Paolino, foi encontrado com vida nas matas do município de Pauini, estado do Amazonas. Desde a última sexta-feira (16), ele se encontrava desaparecido na floresta quando saiu pra caçar no centro do seringal Santa Maria, rio Purus.

A informação foi confirmada pelo cacique Francisco Jaminawá, da aldeia São Paolino. Ele comemorou o resultado positivo das buscas e disse que neste sábado, 24, a comunidade irá matar um boi para celebrar o momento. “Estamos em festa aqui na aldeia. Graças a Deus que o nosso amigo foi encontrado com vida. Nós não tínhamos perdido a esperança de encontrá-lo. Deus é maravilhoso. Amanhã vamos matar um bovino aqui na aldeia para comemorar essa grande vitória que o Senhor nos concedeu”, comentou o Cacique.

Nesta semana, após os Bombeiros terem suspendido as buscas, um mateiro experiente foi chamado para procurar o ribeirinho. ‘Zé côco’ foi encontrado há dez horas de viagem da margem do rio Purus.

Durante todos esses dias, o caçador se alimentava de frutas colhidas na floresta e dormia em troncos de árvores. Ele está com a saúde debilitada, porém, recebe os cuidados necessários na própria aldeia São Paolino.

