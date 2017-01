Da Redação

SenaOnline.net

As primeiras informações chegadas à nossa equipe de reportagens do SenaOnline.net dão conta de que um homem identificado até o momento por Edi foi morto com um golpe de faca agora pouco nas dependências do Mercado Municipal, em Sena Madureira.

De acordo com informações, a vítima já tem passagem pela polícia por homicídio.

O corpo permanece no local aguardando a chegada do IML (Instituto Médico Legal), de Rio Branco.

Nossa equipe já esta no local e a qualquer momento mais informações.

Deixe seu comentário

comentários