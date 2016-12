Nossa equipe de reportagem neste momento está no local e a qualquer momento mais informações sobre este homicídio.

Da Redação

SenaOnline.net

O jovem identificado até o momento por Sancler, que é menor de idade, foi morto agora pouco com um tiro de escopeta nas costas no bairro Eugênio Areal, mais conhecido como Invasão da Xiburema, em Sena Madureira.

A polícia ainda não tem indícios de quem teria cometido o crime ou a motivação, mas, inicialmente trabalham com a hipótese de acerto de contas.

O corpo do jovem ainda está no local aguardando a chegada do IML (Instituto Médico Legal).

