Orçado em 500 mil reais, o Mercado do Peixe fica localizado no Bairro da Pista e irá atender dezenas de pescadores que atualmente comercializam o pescado em barracas improvisadas á margem do rio Iaco.

Edinaldo Gomes

do SenaOnline.net

O Mercado do Peixe em Sena Madureira ainda nem foi inaugurado e já sofre ações de vandalismo. Nesse último final de semana os infratores foram até o local e causaram um prejuízo considerável, chegando ao ponto de quebrar várias lâmpadas, danificar as janelas de vidros, portas e outros locais do estabelecimento.

A empresa responsável pela obra calcula um prejuízo entre 10 e 15 mil reais. “Essa não é a primeira vez que isso acontece. No final de dezembro tinham levado todas as lâmpadas. Agora, resolveram quebrar as lâmpadas, arrombar o forro da sala de administração, enfim, fizeram uma verdadeira bagunça”, comentou um dos responsáveis pela obra.

Quem passou hoje de manhã pelo local pode ver de perto a quebradeira realizada pelos vândalos. Ontem à tarde a Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

“O que aconteceu aqui foi realmente um ato de puro vandalismo. Essa obra está na fase final, onde os últimos reparos estão sendo realizados. Como representante da empresa, vamos entrar na justiça, pois não temos como reaver todo esse prejuízo que gira em torno de 15 mil reais”, enfatizou Maria Neves Santos.

Orçado em 500 mil reais, o Mercado do Peixe fica localizado no Bairro da Pista e irá atender dezenas de pescadores que atualmente comercializam o pescado em barracas improvisadas á margem do rio Iaco.

Deixe seu comentário

comentários