A vereadora Ivoneide Bernardino (PSB) foi empossada vereadora e eleita Segunda Secretária da Câmara Municipal. Agora é trabalhar em prol da comunidade.

A reportagem do SenaOnline.net conversou com a vereadora que afirmou, serei uma vereadora atuante, irei ouvir as reclamações e reivindicações da população e vou apresentar projetos e indicações ao prefeito, para juntos resolver de imediato alguns problemas emergenciais do município. Finalizou dizendo, que sempre irá defender a comunidade e todos os projetos que venham beneficiar e melhorar a vida dos senamadureirenses terão seu apoio.

