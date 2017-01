Edinaldo Gomes

O vereador Adevaldo Rodrigues, o Dé (PCdoB), esteve reunido na tarde desta terça-feira, 3, com dezenas de moradores que há cerca de duas semanas ocuparam uma área de terras na estrada Juruá, em Sena Madureira. As famílias convidaram o parlamentar para que o mesmo pudesse acompanhar de perto a situação e buscar as informações necessárias sobre a propriedade das terras.

Adevaldo Rodrigues ressaltou em entrevista à imprensa que uma comissão será formada para buscar junto aos setores competentes as explicações necessárias. “A convite dos moradores estive hoje à tarde na área que foi ocupada. Nesta quarta-feira estaremos indo ao setor de terras da Prefeitura para saber se a área pertence a Associação Comercial ou se retornou para domínio do município. Vamos também manter contato com representantes da Associação Comercial. Não estamos aqui para incentivar invasão e, sim, para tentar ajudar dentro das nossas possibilidades buscando esses esclarecimentos”, salientou.

A grande maioria das famílias alega que não tem onde morar, por isso, houve a ocupação das terras.

O representante da Associação Comercial, por sua vez, declarou à imprensa na manhã de hoje que tem a documentação das terras e tão logo se encerre o recesso do judiciário estará entrando com uma ação de reintegração de posse.

A área de mais de sete hectares foi doada à associação comercial em 2002 pela prefeita Toinha Vieira, mediante aprovação na Câmara Municipal. À época ficou estabelecido que a associação teria um prazo de 24 meses para construir algum tipo de benfeitoria no local, ação que segundo os moradores não foi colocada em prática até o presente momento.

