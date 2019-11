NOTA À IMPRENSA

O deputado Alan Rick nunca se beneficiou de verbas irregulares na sua campanha à reeleição, em 2018, para a Câmara dos Deputados. As informações veiculadas no jornal “Folha de S. Paulo” não são verdadeiras.

Os recursos usados em sua campanha estão todos dentro da lei e aprovados na prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral.

A informação de que o voto na PM Sônia de Fátima Silva Alves foi o mais caro do Brasil também é sensacionalista e inconsistente. Houve erro na impressão do seu material de campanha, que foi distribuído com o número de votação errado, com grave prejuízo para sua votação.

O deputado Rick está sendo alvo de uma campanha sórdida de difamação com o objetivo de atingir sua honra e de sua família. Em seu segundo mandato na Câmara, o deputado é um político ficha limpa, com uma trajetória pautada no trabalho e sempre pontuada por valores cristãos. Ele ainda não foi notificado, mas confia na Justiça e provará sua inocência.

Assessoria de Imprensa do Deputado Federal Alan Rick:

