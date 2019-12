Ajuda importante: Gehlen Diniz destina 290 mil reais em emendas para Sena

Assessoria

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), líder do governo na Aleac, confirmou nesta segunda-feira, 09, a destinação de 290 mil reais em emendas para Sena Madureira, sua cidade natal. O recurso está fatiado para as áreas de Educação e Segurança pública.

De acordo com o parlamentar, os 290 mil reais deverão ser liberados no ano que vem para contemplar a comunidade.

Desse total, 100 mil reais serão investidos na recuperação de uma Quadra de esportes que fica ao lado do Núcleo da SEE, em frente ao antigo Stok Supermercado, e 40 mil reais para a compra de uniformes escolares que serão distribuídos para alunos de baixa. “Além disso, há recursos, ainda, para a Polícia Militar, Agentes Penitenciários e Polícia Civil. Estamos atentos para as demandas de Sena Madureira e contribuindo com o nosso mandato no que estiver ao nosso alcance”, comentou.

A emenda de 290 mil está assim distribuída:

Agentes Penitenciários de Sena Madureira (AGEPENS): 50 mil reais para a compra de munições e treinamento de Agentes

Núcleo da SEE: 100 mil reais para a Recuperação da Quadra de Esportes ao lado do Núcleo e aquisição de insumos

Polícia Civil: 50 mil reais para aquisição de Munições e treinamento de agentes

Prefeitura de Sena Madureira: 40 mil reais para a compra de uniformes para crianças carentes

Polícia Militar: 50 mil reais para a compra de munições e treinamento de policiais

