Alan Rick fecha parceria com ministério para promover profissionalização no Acre

O deputado federal Alan Rick esteve hoje em reunião com a ministra Damares Alves e com a secretária executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Tatiana Alvarenga, além de sua equipe, em busca de soluções para convênios da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Mulheres do Acre. Os convênios se referem à política estadual para a população em situação de rua e às ações e parcerias com organizações que promovem direitos humanos no estado.

“Quero agradecer à ministra Damares e à sua equipe, que ajudará o governo do Acre a executar ações do próprio Ministério alinhadas a programas em execução no estado. Uma destas ações será o Espaço 4.0, que é uma iniciativa que busca levar capacitação profissional aos jovens”, explicou Alan Rick. “O programa já deve funcionar a partir do ano que vem”, completou.

O Espaço 4.0, que é uma iniciativa do ministério, disponibiliza contêineres com diversos equipamentos: computadores, impressoras 3D, tablets, smart TVs, kits de ferramentas e outros. Voltados para jovens de baixa renda, estes espaços visam fomentar aprendizado e profissionalização tecnológica, incentivando a criatividade e a inovação.

