André Maia diz que Petecão não deixou seus aliados pelo caminho e fortalece cada vez mais sua militância

Wiliandro Derze

Em encontro regional do PSD que aconteceu nesse sábado, 21, na chácara Boi Cagão na BR 364 (Ramal da Embrapa), o prefeito de Senador Guiomard, André Maia disse que o senador Sérgio Petecão caminha ouvindo os seus aliados, valoriza a militância e continua ajudando os municípios. “O senador mostra ainda mais força e valoriza cada voto que teve nas últimas eleições. Não deixou seus aliados para traz e continua ajudando os gestores municipais”, destacou Maia.

O encontro que aconteceu na chácara de Petecão contou com representantes do PSD de todos os municípios do Estado. O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab também compareceu ao evento e elogiou o senador. “Petecão faz um trabalho importante no PSD e no Congresso Nacional, por isso é esse excelente parlamentar. O acreano deve ter orgulho do importante senador que ele se tornou no Brasil”, disse Kassab.

O prefeito André Maia que participou da roda de conversa com os representantes de todos os municípios afirmou seu compromisso com o PSD e que vai mostra a força da sigla em seu município de Senador Guiomard. “Nosso senador nos deu toda a garantia do mundo e vamos honra essa confiança fazendo do PSD ainda maior”, ressaltou.

Para o senador Petecão o objetivo agora é formar boas chapas de vereadores para depois discutir as candidaturas majoritárias. “Esse é o melhor momento do PSD. Agradeço a todos que compareceram ao evento, o presidente Kassab e o senador Irajá Abreu que veio lá do Tocantins nós prestigiar. Vamos agora nos organizar para as eleições municipais”, destacou Petecão.

