Candidatos devem travar “Duelo de Gigantes” pela prefeitura de Sena

A terceira maior cidade do estado Sena Madureira terá o pleito eleitoral mais acirrado do estado em 2020, até o momento cinco pré-candidatos estão dispostos a disputar a prefeitura do município, está semana foi cogitado que a empresaria Charlene Lima também será pré-candidata pelo PTB, a Ex-prefeita Toinha Vieira já confirmou sua pré-candidatura, o deputado estadual e líder do governo Gerlen Diniz lançou sua pré-candidatura mês passado, o vereador Josandro Cavalcante afirmou na tribuna da câmara municipal que seu nome já está à disposição de seu partido para a disputa, o atual prefeito Mazinho Serafim diz que irá para a reeleição.

A pergunta dos eleitores e com relação aos nomes que irão compor a chapa como vice, pois até o momento só se fala em candidatos a prefeito, dos vices não se ver comentários a não ser que tudo venha acontecer de última hora.

Outro assunto bastante comentado é que todos os pré-candidatos deverão se unir em um só palanque, para derrubarem o atual prefeito, mas até agora as alianças não caminham para se unirem e sim para disputa individual, vamos esperar para sabermos se haverá ou não a união destes partidos de oposição ao prefeito no município.

