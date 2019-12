Charmes Diniz cobra fiscalização em terrenos baldios

Da redação do senaonline.net

O vereador Charmes Diniz ao fazer uso da tribuna na sessão desta terça-feira, (10), pediu que a prefeitura através do Setor de Fiscalização faça cumprir a legislação municipal em relação aos terrenos urbanos, cobrando de seus proprietários o devido zelo, cuidado e limpeza, bem como roçada de mato neste período do ano, tendo em vista a proliferação de animais peçonhentos, insetos, roedores e criadouros de mosquitos transmissores de doenças.

O parlamentar ainda descreve que vai ajuizar seu pedido já que, o acúmulo de lixo em terrenos baldios e o abandono desses locais contribuem diretamente para a proliferação de doenças, colocando em risco a saúde da população. “Os proprietários precisam cuidar de seus terrenos, a prefeitura deve tomar as providências cabíveis pra evitar maiores danos á população”, Destacou.

Ainda no seu pronunciamento Charmes Diniz cobrou mais agilidade nos serviços de posteamento na zona urbana e rural do município que segundo ele acontecem em passos lentos o que é inadmissível. “Nos bairros da cidade, por exemplo, os trabalhos acontecem de forma alternada em alguns locais como: Nova Conquista, Ciro Machado Filho e bairro dos Carneiros aonde a extensão da rede de posteamento não chegou a todas as ruas”, Mencionou.

