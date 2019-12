Charmes Diniz frisa que, decreto para regularizar moto taxistas auxiliar está beneficiando pirangueiros.

Em sessão na Câmara Municipal, o vereador Charmes Diniz usou seu tempo regimental no grande expediente para ressaltar que o Decreto do Poder Público Municipal que visa à regulamentação para os motos taxistas da cidade está beneficiando de forma irregular os pirangueiros o que segundo o parlamentar é inadmissível.

Vale destacar que o decreto dispõe sobre a inscrição de condutores auxiliares, permitindo permissionário só poderá cadastrar um condutor auxiliar. De acordo com Charmes Diniz estão sendo feitas concessões para pirangueiros que não se enquadram no decreto. “Não sou contra a regularização, mas não podemos permitir que o decreto use da politicagem para contemplar pirangueiros que não se enquadram no decreto.

Ainda durante seu pronunciamento Charmes Diniz enfatizou que o Sinteac está inerte com relação ao pagamento dos servidores em Educação referente ao mês de dezembro. Segundo informou o parlamentar o sindicato era para defender a categoria. “O sindicato tem a função de defender e buscar melhorias a categoria, mas o que percebemos é este está inerte a situação destes servidores. O Sindicato simplesmente se calou diante da situação, ao invés de reivindicar melhorias aos educadores eles estão quietinho isso requer mais compromisso com servidor que aguarda por um salário digno para garantir sua subsistência”. Disse.

