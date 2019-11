Charmes Diniz participa de reunião com Secretário Adjunto da SEE na Capital

Ronaldo Duarte da Redação do senaonline.net

O vereador Chames Diniz (PP), e o articulador politico Nau Nascimento acompanhados de representantes do núcleo da educação de Sena Madureira, estiveram em Rio Branco participando de uma reunião com o Secretário Adjunto de Educação Estadual Márcio Matos, para tratar das reformas das escolas rurais localizadas no rio yaco, seringal Tabatinga, Santa Ana e Silva Jardim localizada no seringal Baturité. O vereador expões todos os problemas e dificuldades enfrentadas pelas famílias dos alunos que não dispõem de um local para estudar, o secretário adjunto afirmou ao vereador e representantes do núcleo de Sena que os engenheiros irão da inicio ao levantamento e após concluído será encaminhado um relatório final para a construção das escolas solicitadas pelo vereador.

Os seringais citados na matéria ficam distantes de Sena aproximadamente seis dias de barco no período do inverno.

