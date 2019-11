Com a benção de Major Rocha, Toinha Vieira será oficializada pré-candidata a prefeita de Sena no próximo sábado

Redação Senaonline.net

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) irá oficializar na noite de sábado que vem, 30 de novembro, o nome de Toinha Vieira como pré-candidata a prefeita de Sena Madureira.

O evento ocorrerá no Espaço Iris, a partir das 19 horas e contará com a presença de várias lideranças, dentre as quais o vice-governador, Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha, o pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kimpara e outros. Na ocasião, o PSDB também apresentará os pré-candidatos ao cargo de vereador.

O ex-deputado estadual Zé Vieira, presidente do PSDB em Sena, disse na última sexta-feira, em entrevista à imprensa, que Toinha Vieira buscará aliança com outras lideranças de Sena para que possa enfrentar nas eleições do ano que vem o atual prefeito da cidade. “Vamos buscar um entendimento com o deputado estadual Gehlen Diniz, com a empresária Charlene Lima, com Zenil Chaves e demais lideranças. Defendemos sempre a união para que possamos vencer o pleito do ano que vem”, comentou.

Zé Vieira agradeceu o apoio do vice-governador, da deputada federal Mara Rocha e dos demais membros do PSDB. “São lideranças importantes que irão ajudar muito nesse projeto. Aproveito a oportunidade para convidar toda a nossa população para prestigiar esse grande evento”, finalizou.

Figura tarimbada na política do vale do Iaco, Toinha Vieira foi prefeita por dois mandatos em Sena e exerceu, ainda, o cargo de deputada estadual. Em seu primeiro mandato, iniciado em 1997, ela conseguiu, por meio de sua administração, reconstruiu Sena Madureira que, à época, foi atingida fortemente por uma alagação. Além disso, pagou salários atrasados que foram deixados por seu antecessor.

Deixe seu comentário

comentários