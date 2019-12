Concurso da prefeitura de Rio Branco será realizado dia 29 de dezembro

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

Foi divulgado no site da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), o cronograma com a nova data do concurso para contratar profissionais para a área de educação da Prefeitura de Rio Branco. Segundo o edital, o certame será aplicada no dia 29 de dezembro.

Os locais das prova serão divulgados no dia 16 de dezembro, no site da instituição. A responsabilidade quanto a busca do local é do candidato.

Em caso de desistência do candidato de continuar a participar do certame, movido pelo cancelamento da aplicação da prova objetiva ocorrida no dia 17/11/2019, deverá formalizar junto à FUNDAPE, no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, pedido de devolução da taxa de inscrição.

De acordo com a Fundape, o pedido de devolução da taxa de inscrição implicará na manifestação de interesse do candidato em não mais participar das etapas do certame, implicando automaticamente no processo de cancelamento de sua respectiva inscrição e no impedimento de realização de provas.

Mais informações, consulte o site da Fundape no endereço http://fundape.ufac.br.

