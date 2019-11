Coordenação do Projeto Social Sonho de Menina – Sou Debutante, se reuniu mais uma vez em Sena

No último dia 16 de Novembro, a Coordenação do Projeto Social Sonho de Menina – Sou Debutante, se reuniu mais uma vez com as 50 meninas selecionadas para participarem da terceira edição do Projeto. Desta feita, receberam uma Palestra sobre o tema DEPRESSÃO, ministrada pelo Psicólogo Vinícius, que é filho de Sena Madureira. Na oportunidade, foram abordados vários assuntos relacionados ao tema.

O psicólogo orientou as adolescentes a identificarem o problema e também como vencerem. Foi uma palestra aberta e bastante produtiva, inclusive ouvindo relatos de pessoas que já viveram e superaram o problema.

No dia 23 de Novembro, aconteceu também ensaio fotográfico com as beneficiárias do Projeto no Clube da AABB que também é parceira do Projeto. Já estamos caminhando para a finalização do Projeto e, é gratificante vermos a empolgação e alegria no rostinho de cada Princesa.

O Baile está marcado para o dia 14 de Dezembro e conta com a Parceria da Fundação Assistencial Educacional Betel, e Apoio do Prefeito Mazinho..

