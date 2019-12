Criminosos invadem residência e ferem a tiros tio e sobrinho

19 Davi Sahid

Wesley Oliveira Rodrigues, de 31 anos e o seu sobrinho de apenas 12 anos, foram feridos a tiros na noite deste domingo (1) dentro de uma casa localizada no no Ramal da Judia, na Travessa Açaí, no bairro Belo Jardim I, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Wesley estava com toda sua família em casa, quando cinco homens não identificados chegaram em um veículo, estacionaram no Ramal da Judia e em seguida os criminosos armados seguiram a pé na Travessa Açaí até chegar num terreno que tem duas casas. Os bandidos foram até a casa que fica nos fundos do quintal e invadiram a residência efetuando vários tiros. Na ação dos criminosos Wesley foi ferido com um tiro nas costas e o adolescente de 12 anos, com um projétil na perna (coxa). Mesmos feridos Wesley, e o sobrinho, juntamente com uma mulher e um idoso, conseguiram correr e fugir dos bandidos entrando na casa que fica na frente, no mesmo terreno. Os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e conduziu as vítimas ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e do carro e em seguida fizeram rondas na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca identificar os criminosos.

A Polícia acredita que a motivação do crime é as guerras entre facções por disputa de território.

