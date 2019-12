Decreto que suspendeu vantagens aos servidores municipais é revogado e Josandro pede reformulação do plano

Ao fazer uso da palavra na sessão desta terça-feira, (03), o Vereador Josandro Cavalcante destacou na tribuna que o Decreto que suspendeu as vantagens do plano de cargos e carreiras dos servidores em educação foi revogado. Mencionou que o plano está defasado onde defendeu veemente que o plano seja reformulado para que, a categoria seja contemplada com melhorias salariais. Na ocasião Josandro mencionou que o decreto revogado, não foi editado e isso precisa ser conhecido pelo legislativo. “Quero aqui solicitar que a mesa diretora da casa envie um oficio a secretária de administração e finanças do poder público municipal solicitando informações de quando e como está sendo trabalhada e estudada a possibilidade de reformulação do cargo de carreiras dos servidores públicos municipal que tanto almejam por um plano que venha valorizar e melhorar o trabalho de cada profissional,” Declarou.

Ainda no seu pronunciamento, Josandro frisou que é vergonhoso um professor da rede municipal receber R$ 1200 para trabalhar arduamente na sala de aula. “A categoria precisa ser motivada e valorizada para que tenhamos melhores condições de ensino aprendizagem nas comunidades escolares” Lembrou.

Josandro finalizou sua participação na tribuna salientando que, a movimentação politica que existia em Sena Madureira já não existe tanto, citando que antes quando se falava em reunião politica era uma movimentação constante, faltava espaço nos eventos onde as pessoas eram atraídas, as pessoas acreditavam, queriam se envolver e hoje ficam desacreditadas. Disse que vai continuar no seu lado, seguindo seus passos e firme com seu nome á disposição da comunidade para fazer uma politica pautada na ética e na responsabilidade.

