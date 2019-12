Democratas terá candidatura própria a prefeito de Manoel Urbano

Da Redação

O partido Democratas (DEM) vem se articulando para entrar firme nas Eleições do ano que vem. Em Manoel Urbano, segundo informou Jairo Cassiano, presidente da sigla no Acre, o DEM terá candidatura própria para uma eventual disputa com o prefeito atual.

Dois nomes despontam no cenário murbanense – o do médico Eliatian Nogueira e o da ex-primeira-dama, Cristina Araújo, esposa do ex-prefeito Ale Araújo.

Jairo Cassiano disse à nossa reportagem que o partido irá dialogar com demais lideranças, porém, busca essa autonomia para disputar o pleito. “O Dr. Nogueira e a ex-primeira-dama, Cristina Araújo, são nomes excelentes com todas as condições de fazer um ótimo trabalho pela população de Manoel Urbano. O nosso partido conta com o apoio do deputado federal Alan Rick e estaremos prontos para as eleições do ano que vem”, comentou.

Na cidade murbanense, o Democratas conta também com outras lideranças, dentre as quais: O pastor Macilo, ex-vereador e ex-secretário de Esportes, a presidente do Diretório Municipal, Levina Silvestre e o jovem Nenê que também é liderança na cidade.

Além de Manoel Urbano, o Democratas também intencionar emplacar candidatos em outras cidades, visando sair fortalecido das eleições 2020.

