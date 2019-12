Em Sena, homem que perdeu uma perna em acidente de trabalho consegue comprar prótese com a ajuda da comunidade

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

A vida do trabalhador braçal Evanir Lima de Matos, 39 anos, mudou radicalmente no ano de 2008. Naquela data, ao se encontrar trabalhando, “Vandinha” como é mais conhecido perdeu a perna direita, atingida pela roçadeira de um trator.

Desde então, ele vem lutando para ter uma vida normal. A batalha mais recente foi angariar dinheiro para comprar uma nova prótese, avaliada em 5 mil reais. Mas, com a ajuda da população de Sena, “Vandinha” obteve êxito. Para tal objetivo ser alcançado, foi promovido um Bingo Beneficente com vários prêmios na Feira dos Colonos. “Pessoas de várias partes da cidade se comoveram com a situação e compraram as cartelas, até mesmo moradores da zona rural ajudaram nesse Bingo”, comentou Toim Apolinário, organizador do evento.

Residente no Bairro Niterói, Segundo Distrito de Sena Madureira, “Vandinha” fez questão de agradecer a população pelo apoio. “O sentimento é de muita felicidade. Não é nada fácil você perder um membro de seu corpo. Passei por momentos ruins, mas graças a Deus conseguimos comprar essa prótese que tem uma serventia muito grande. Agradeço a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram”, comentou.

O acidente de trabalho que vitimou o mesmo quase afeta a outra perna. “Felizmente foi possível salvar a outra perna. Hoje, com essa prótese, eu consigo caminhar, pois antes só andava de cadeira de rodas”, finalizou.

