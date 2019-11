Em Sena, menor é apreendido com mais de 200 gramas de maconha

Edinaldo Gomes para o Senaonline.net

Policiais militares de Sena Madureira que fazem parte do 8º batalhão, apreenderam na manhã desta sexta-feira, 29, um garoto de 16 anos portando produto entorpecente no Bairro da Vitória. Em seu poder, os PMs encontraram uma barra de maconha que totalizou 271 gramas.

De acordo com a Tenente Adriana Santos, a equipe estava desenvolvendo patrulhamento de rotina quando deparou-se com o menor em atitude suspeita. Ao ser feita minuciosa averiguação constatou-se o ilícito.

Esse menor, segundo a PM, já tem outras passagens pela Polícia. Em datas anteriores, ele tinha sido apreendido juntamente com outras pessoas do Bairro da Vitória com as quais a Polícia apreendeu sete armas.

Diante de mais essa infração, o menor foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública e aguardará decisão da justiça pra saber se será encaminhado ao Centro Sócioeducativo Purus ou se será colocado de volta novamente às Ruas.

