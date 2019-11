CONTILNET

Apesar do calor dos últimos dias, uma boa notícia para os acreanos: segundo o pesquisador Davi Friale, chega ao Acre esta quinta-feira, uma frente fria fraca que será responsável pela diminuição do calor.

Além disso, de acordo com o pesquisador, a forte incursão de umidade do Atlântico provocarão chuvas intensas, com alta probabilidade de temporais e transtornos à população, no Acre.

